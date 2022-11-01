«Грузики» и «азот»: как обманывают на шиномонтаже

Обратите внимание на прейскурант еще до начала работ.

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Время «переобувки» в самом разгаре. Для шиномонтажей это возможность заработать, только вот не все из них ведут свой бизнес честно. Шинный эксперт Сергей Мишин предупредил, что еще до начала проведения работ стоит договориться об их стоимости.

«Если это нормальная организация, ценники должны быть в зоне видимости. Если просто сказать работнику, что хотите „переобуться“, то с большой долей вероятности в счет включат ненужные услуги», — отметил эксперт.

Автолюбителю также могут предложить услугу накачки шин азотом, но от этого никакой пользы для машины нет.

Еще один распространенный способ заставить клиента заплатить больше — убедить его в том, что диск погнут и надо «навесить» большое количество грузиков. Часто оказывается, что это излишняя процедура, сообщает «Газета.ru».

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