Права бесплатно: кто из россиян может этим воспользоваться

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Получение водительского удостоверения, как известно, процедура не из дешевых: надо пройти обучение, а потом сдать теоретические и практические экзамены. Хорошо, если удастся сделать это с первого раза, а иначе расходы возрастут.
Однако есть пять категорий россиян, которые могут получить права бесплатно.
- Безработные. Для обучения за счет государства надо встать на учет в Центре занятости и заявить о своем желании обучиться на водителя. Если в регионе есть потребность в водителях-профессионалах, то заявку ему согласуют.
- Призывники на срочную службу. Право на бесплатное обучение им предоставит военкомат.
- Студенты некоторых вузов. Здесь вопрос с бесплатным обучением зависит от наличия своей автошколы и скидок на обучение.
- Студенты профильных колледжей. Для автомехаников курсы по вождению входят в профпрограмму подготовки.
- Женщины, находящиеся в декрете. О своем желании получить права следует обратиться в Центр занятости.
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Вопрос с бесплатным обучением находится в ведении местных властей, поэтому на некоторые категории граждан он не распространяется в том или ином российском регионе, напомнил Car.ru.
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС