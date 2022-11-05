Права бесплатно: кто из россиян может этим воспользоваться

Сэкономить на обучении получится не во всех регионах.

Материалы по теме 5 важных изменений для водителей с 1 ноября 2022 года

Получение водительского удостоверения, как известно, процедура не из дешевых: надо пройти обучение, а потом сдать теоретические и практические экзамены. Хорошо, если удастся сделать это с первого раза, а иначе расходы возрастут.

Однако есть пять категорий россиян, которые могут получить права бесплатно.

Безработные. Для обучения за счет государства надо встать на учет в Центре занятости и заявить о своем желании обучиться на водителя. Если в регионе есть потребность в водителях-профессионалах, то заявку ему согласуют. Призывники на срочную службу. Право на бесплатное обучение им предоставит военкомат. Студенты некоторых вузов. Здесь вопрос с бесплатным обучением зависит от наличия своей автошколы и скидок на обучение. Студенты профильных колледжей. Для автомехаников курсы по вождению входят в профпрограмму подготовки. Женщины, находящиеся в декрете. О своем желании получить права следует обратиться в Центр занятости.

Вопрос с бесплатным обучением находится в ведении местных властей, поэтому на некоторые категории граждан он не распространяется в том или ином российском регионе, напомнил Car.ru.

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС