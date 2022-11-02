Стали известны цены на УАЗ с антикризисными моторами — журнал За рулем

Стали известны цены на УАЗ с антикризисными моторами

Патриоты и Пикапы с моторами стандарта Евро-0 поступили в продажу.

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Для поддержки отечественного автопроизводителя в мае текущего года вышло постановление правительства, разрешающее выпускать автомобили устаревшего экологического класса. Этим воспользовался Ульяновский автозавод, который стал оснащать свои автомобили двигателями с экокласса Евро-0.

На цене это сильно не отразилось: поступившие в продажу Патриот и Пикап с такими моторами всего лишь на 20–25 тыс. рублей дешевле аналогичных машин стандарта Евро-5.

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На отдачу и основные технические характеристики снижение экокласса также не повлияло — те же 150 лошадиных сил, 235 Нм крутящего момента, 5-ступенчатая МКП и система подключаемого полного привода, сообщают «Автоновости дня».

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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