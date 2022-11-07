Японский автопроизводитель заявил об уходе из России

Прощальное обращение к клиентам Infiniti опубликовано в соцсети.

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Вслед за своей материнской компанией Nissan о прекращении деятельности в России сообщила японская марка автомобилей Infiniti. В соцсети «ВКонтакте» опубликовано прощальное письмо к клиентам, в котором автопроизводитель заверил, что продолжит оказывать сервисную поддержку владельцам автомобилей этой марки.

В то же время представительство Infiniti выразило надежду на возвращение в Россию.

«Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как „Удачно сходить и вернуться вновь“», — отмечается на официальной странице бренда в ВКонтакте.

Infiniti приостановила поставки автомобилей в марте этого года.

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