Книга на память о ДТП: художник Никас Сафронов попал в аварию

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Художник Никас Сафронов стал участником ДТП: в его Porsche Cayenne врезалась девушка на Hyundai. Все произошло на Новорижском шоссе в Подмосковье.
Пассажир корейского авто объяснил, что девушка взяла машину у матери. Затормозить в неожиданно образовавшейся пробке она не успела, и как итог — они «поцеловали красивый Porsche».
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Вопреки ожиданию, Никас Сафронов не расстроился. Он бодрым голосом расспросил молодых людей об обстоятельствах ДТП и вручил девушке-водителю книгу.
«Это вам на память, будете помнить, что врезались в самого Никаса Сафронова. Вам это будет как памятная история», — голос художника слышен за кадром ролика, опубликованного Mash.
Фото: telegram.org/@nikas_safronov