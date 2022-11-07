Книга на память о ДТП: художник Никас Сафронов попал в аварию

На въехавших в его Porsche молодых людей свалился неожиданный подарок.

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Художник Никас Сафронов стал участником ДТП: в его Porsche Cayenne врезалась девушка на Hyundai. Все произошло на Новорижском шоссе в Подмосковье.

Пассажир корейского авто объяснил, что девушка взяла машину у матери. Затормозить в неожиданно образовавшейся пробке она не успела, и как итог — они «поцеловали красивый Porsche».

Вопреки ожиданию, Никас Сафронов не расстроился. Он бодрым голосом расспросил молодых людей об обстоятельствах ДТП и вручил девушке-водителю книгу.

«Это вам на память, будете помнить, что врезались в самого Никаса Сафронова. Вам это будет как памятная история», — голос художника слышен за кадром ролика, опубликованного Mash.

Фото: telegram.org/@nikas_safronov