Выяснилось, кто платит за ДТП с арендованным транспортом

И это не владелец машины.

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Создан неожиданный судебный прецедент. Неисправный арендованный скутер врезался в припаркованный автомобиль в Татарстане. Верховный суд РФ постановил, что за аварию ответственен ездок, а не собственник скутера.

После того, как виновник ДТП влетел в машину на стоянке, владелец поврежденного автомобиля обратился в суд, чтобы ему возместили ущерб. Первый суд согласился с позицией ГИБДД: скутерист заплатил небольшой штраф за вождение с неисправной тормозной системой (ч. 2, статья 12.5 КоАП РФ).

Верховный суд Татарстана отменил это решение и снял наказание с водителя, посчитав, что обстоятельства ДТП не доказаны. А вот хозяйку скутера наказали на 180 тысяч рублей, которые она должна была заплатить потерпевшему автовладельцу.

Только после этого дело дошло до Верховного суда РФ, где перевели вину на водителя скутера. С позиции ВС, именно скутерист распоряжался транспортом, когда направлялся прямиком в припаркованный автомобиль.

К сожалению, это еще не конец истории. Сейчас дело передано в апелляционную инстанцию — Верховный суд Татарстана.

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Источник: МК

Фото: depositphotos.com