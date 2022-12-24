Грузинский автосервис снял рекламу в стиле GTA (видео) — журнал За рулем

Грузинский автосервис снял рекламу в стиле GTA (видео)

Ее очень непросто отличить от видео из оригинальной игры.

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Грузинский автосервис, который также продает запчасти, сделал себе гениальный пиар. Фирма сняла видеоролик в духе игры «Великий автовор», больше известной как GTA.

По сюжету герой в типичной гангстерской одежде окраин Лос-Анджелеса садится в машину и едет в автосервис. В поиске подходящей компании он, конечно, попадает в ту, что и рекламируется. Все это сопровождается музыкой из сверхпопулярной в свое время игры.

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Ролик настолько реалистично снят, что комментаторы в Сети не с первого раза поняли постановочность. Русские юзеры, в основном, хвалят качество исполнения задумки, но признаются, что грузинский им пришелся не по зубам.


Источник: YouTube

Фото: YouTube

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