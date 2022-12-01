За Renault ответит: АВТОВАЗ организовал сервисное обслуживание французских авто

Российский автоконцерн запустил ряд программ послепродажного обслуживания.

Материалы по теме Как не стоит экономить на масле: 6 расхожих заблуждений

АВТОВАЗ в соответствии со взятыми на себя обязательствами продолжает обеспечивать сервисную поддержку российских владельцев автомобилей Renault. Так, с 1 декабря по 31 января 2023 года они смогут воспользоваться новой сезонной сервисной программой, включающей три специальных предложения.

В частности, можно бесплатно продиагностировать авто по 30 пунктам: осмотр двигателя и моторного отсека, проверка уровней технических жидкостей, ходовой части, тормозной системы, электропроводки и оборудования.

Также с декабря начнут действовать и две постоянные программы — помощь на дороге Renault Assistance и рассрочки на услуги сервиса.

Напомним, что компания Renault продала все свои активы в России и покинула российский рынок. Обязательства по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей/комплектующих для уже проданных и еще продаваемых автомобилей взял на себя АВТОВАЗ.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Автоновости дня