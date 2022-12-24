Угадайте, какую модель Лады прекратили выпускать ровно 9 лет назад?

24 декабря 2013 года с конвейера АВТОВАЗа сошла последняя «пятнашка» или ВАЗ-2115. Пятидверный переднеприводный хэтчбек был финальным представителем семейства LADA Samara.
Самой первой моделью была «восьмерка» или ВАЗ-2108. На нее приходится 70% от общего числа произведенных автомобилей Samara.
Чтобы производить LADA Samara, приобрели больше 20 зарубежных лицензий: на реечное рулевое управление, сцепление, замки дверей, шины, передние дисковые тормоза и т. д. В создании машин в разное время принимали участие и иностранные компании: Porsche, UTS и FIAT.
К семейству также относятся: ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-213, ВАЗ-2114.
В 2013 году режиссер Алексей Учитель снял фильм «Восьмерка», в котором ВАЗ-2108 является неотрывной частью сюжета.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: За рулем
Фото: Автоваз, За рулем
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.