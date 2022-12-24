Угадайте, какую модель Лады прекратили выпускать ровно 9 лет назад? — журнал За рулем

Угадайте, какую модель Лады прекратили выпускать ровно 9 лет назад?

С 1984 года изготовлены 5,2 миллиона автомобилей этого семейства.

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24 декабря 2013 года с конвейера АВТОВАЗа сошла последняя «пятнашка» или ВАЗ-2115. Пятидверный переднеприводный хэтчбек был финальным представителем семейства LADA Samara.

Самой первой моделью была «восьмерка» или ВАЗ-2108. На нее приходится 70% от общего числа произведенных автомобилей Samara.

Угадайте, какую модель Лады прекратили выпускать ровно 9 лет назад?ВАЗ-2115
ВАЗ-2115

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Чтобы производить LADA Samara, приобрели больше 20 зарубежных лицензий: на реечное рулевое управление, сцепление, замки дверей, шины, передние дисковые тормоза и т. д. В создании машин в разное время принимали участие и иностранные компании: Porsche, UTS и FIAT.

К семейству также относятся: ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-213, ВАЗ-2114.

В 2013 году режиссер Алексей Учитель снял фильм «Восьмерка», в котором ВАЗ-2108 является неотрывной частью сюжета.

Источник: За рулем

Фото: Автоваз, За рулем

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