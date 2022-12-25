Мужики заорали, увидев такого зверя в «Запорожце» (видео)

Американцы моментально выкупили ролик для своего телевидения.

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Жители казахстанского Павлодара ехали в магазин и увидели на дороге картину, которая заставила их надорвать животы. На заднем сиденье голубого «Запорожца» сидел необычный зверь.

Это была настоящая корова средних размеров. Возможно, ее везли на случку с быком. За рулем «Запорожца» сидел ловкий цыган. Авторов видео больше всего волновал вопрос, как водитель затащил корову в машину.

«Мы ехали с другом в магазин и в потоке машин заметили „Запорожец“ с коровой. Конечно, мы очумели, стали смеяться, потом я как-то сообразил и начал снимать видео», — рассказал автор видео.

Когда видео появилось в Сети, одна из американских телекомпаний выкупила права на ролик за 5250 рублей (150 долларов).

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: Tengrinews

Фото: YouTube