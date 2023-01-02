ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла

Команда блога Combat Crew взялась за легендарный советский грузовик ЗИЛ-130, который давно стоял без движения. Старый мотор был настолько плох, что пришлось ставить другой, но на ремонт ушла почти неделя.
Во дворе владельца под снегом лежал двигатель, который нужно было поставить на машину. Его, похоже, так грубо вынимали из другого ЗИЛа, что сломали свечи, кулису, даже щуп для замера уровня масла.
Постепенно мотор привели в порядок. На стоянку, где находятся другие машины блогеров, ЗИЛ буксировали с помощью ГАЗ-66. В качестве крана использовали установку на базе ЗИЛ-157 с колесами от ракетовоза.
Техники ковырялись шесть дней, чтобы поменять мотор и завести машину. Она загудела с первого раза и сразу поехала. Затем грузовик испытали на бездорожье.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: YouTube
Фото: YouTube
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.