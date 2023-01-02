ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла — журнал За рулем

ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла

Автомехаников ждало немало сюрпризов.

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Команда блога Combat Crew взялась за легендарный советский грузовик ЗИЛ-130, который давно стоял без движения. Старый мотор был настолько плох, что пришлось ставить другой, но на ремонт ушла почти неделя.

Во дворе владельца под снегом лежал двигатель, который нужно было поставить на машину. Его, похоже, так грубо вынимали из другого ЗИЛа, что сломали свечи, кулису, даже щуп для замера уровня масла.

ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла

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Постепенно мотор привели в порядок. На стоянку, где находятся другие машины блогеров, ЗИЛ буксировали с помощью ГАЗ-66. В качестве крана использовали установку на базе ЗИЛ-157 с колесами от ракетовоза.

ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла

ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла

Техники ковырялись шесть дней, чтобы поменять мотор и завести машину. Она загудела с первого раза и сразу поехала. Затем грузовик испытали на бездорожье.


Источник: YouTube

Фото: YouTube

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ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла

Автомехаников ждало немало сюрпризов.

ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла — фото 1380509ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла — фото 1380508ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла — фото 1380505ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла
ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла

Автомехаников ждало немало сюрпризов.

ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла — фото 1380508ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла — фото 1380505ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла — фото 1380509ЗИЛ-130 гнил на кладбище машин 20 лет: помощь пришла
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