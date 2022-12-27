В АВТОВАЗ вложат почти 40 миллиардов

И это только за 2023 год.

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Размер инвестпрограммы на 2023 год составит чуть менее 40 миллиардов рублей. Решение уже принято советом директоров АВТОВАЗа. Это подтвердил и глава предприятия Максим Соколов.

Ранее стало известно об утверждении советом директоров производственного плана АВТОВАЗа на следующий год. Ожидается, что компания выпустит 401,6 тысячи машин.

На данный момент завод выпускает только модели Granta и Niva. В течение 2023 года планируется также перезапуск производства Весты и Ларгуса.

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Источник: Прайм

Фото: АВТОВАЗ