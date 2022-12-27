В АВТОВАЗ вложат почти 40 миллиардов — журнал За рулем

В АВТОВАЗ вложат почти 40 миллиардов

И это только за 2023 год.

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Размер инвестпрограммы на 2023 год составит чуть менее 40 миллиардов рублей. Решение уже принято советом директоров АВТОВАЗа. Это подтвердил и глава предприятия Максим Соколов.

Ранее стало известно об утверждении советом директоров производственного плана АВТОВАЗа на следующий год. Ожидается, что компания выпустит 401,6 тысячи машин.

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На данный момент завод выпускает только модели Granta и Niva. В течение 2023 года планируется также перезапуск производства Весты и Ларгуса.

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Источник: Прайм

Фото: АВТОВАЗ

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