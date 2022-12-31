Полицейских прокатили на капоте под хохот толпы (видео) — журнал За рулем

Полицейских прокатили на капоте под хохот толпы (видео)

В итоге троих молодых людей задержали.

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Это видео из Аргентины облетело весь мир. Дорожная инспекция попыталась остановить нарушителя, но он начал движение прямо с полицейскими на капоте.

Правоохранители обомлели от такой поездки, а один из офицеров получил травмы ног. Во время потасовки сотрудник силового ведомства разбил лихачу лобовое стекло кулаком.

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Выяснилось, что перед этим эпизодом полиция попросила водителя выйти из машины, но 20-летний парень отказался, заявив, что не делает ничего плохого.

В результате нарушителя задержали вместе с его двумя спутницами. Любопытно, что публика, увидев, что происходит на дороге, громким смехом сопровождала действия дерзкого шофера.


Источник: La Voz

Фото: YouTube

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