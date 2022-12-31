Эксперт ответил, можно ли включить кондиционер зимой

Все зависит от конкретного автомобиля.

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Эксперт «За рулем» Станислав Панин рассказал, что будет, если включить систему кондиционирования в морозное время года.

По его словам, зимой можно смело пользоваться кондиционером. Это никоим образом его не испортит. Тем не менее на конкретных автомобилях оборудование может повести себя по-разному.

В зависимости от конкретной модели автомобиля датчики давления и температуры обладают разным приоритетом. К примеру, на многих машинах блок управления ориентируется на показания наружного температурного сенсора. Если машина заехала в отапливаемый гараж с мороза, то даже когда давление в системе физически поднимется до рабочего диапазона, электронным «мозгам» потребуется еще немного времени на то, чтобы осознать реальное, а не сиюминутное изменение условий окружающей среды и дать добро на включение компрессора, — пояснил эксперт.

На некоторых машинах система приучена не включаться, когда за окном минусовая температура, а на других компрессор кондиционера включится, когда за бортом немногим ниже нуля.

Специалисты сервиса рекомендуют регулярно запускать кулер зимой, чтобы прижимная металлическая пластина муфты включения компрессора не закисла.

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Фото: YouTube