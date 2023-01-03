Полицейскому подарили жизнь на Рождество (видео)

Он едва избежал страшной участи.

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В США на заснеженном шоссе неуправляемая Toyota Tundra неслась прямо на сотрудника полиции, у которого осталось несколько секунд на правильное решение.

Было это прямо на Рождество, возможно, поэтому полицейский остался жив, вовремя отскочив от надвигавшейся опасности. В результате легковой автомобиль врезался в пассажирскую часть патрульной машины.

К ДТП привело то, что трасса превратилась в слой черного льда, и машину занесло. Полицейские оказались на пути внедорожника, так как прибыли по вызову на другое ДТП, которое случилось чуть раньше.

Тойоту от удара несколько раз развернуло на дороге. 63-летний водитель не пострадал, но был оштрафован.

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Источник: New York Post

Фото: YouTube