Полицейскому подарили жизнь на Рождество (видео) — журнал За рулем

Полицейскому подарили жизнь на Рождество (видео)

Он едва избежал страшной участи.

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Собака за рулем устроила ДТП (видео)

В США на заснеженном шоссе неуправляемая Toyota Tundra неслась прямо на сотрудника полиции, у которого осталось несколько секунд на правильное решение.

Было это прямо на Рождество, возможно, поэтому полицейский остался жив, вовремя отскочив от надвигавшейся опасности. В результате легковой автомобиль врезался в пассажирскую часть патрульной машины.

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К ДТП привело то, что трасса превратилась в слой черного льда, и машину занесло. Полицейские оказались на пути внедорожника, так как прибыли по вызову на другое ДТП, которое случилось чуть раньше.

Тойоту от удара несколько раз развернуло на дороге. 63-летний водитель не пострадал, но был оштрафован.


Источник: New York Post

Фото: YouTube

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