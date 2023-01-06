Фура на полном ходу влетает в оборванные ЛЭП (видео) — журнал За рулем

Фура на полном ходу влетает в оборванные ЛЭП (видео)

Полицейский чуть не погиб.

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В США полиция работала рядом с местом, на которое упали оборванные провода после ДТП. В это время водитель тягача с прицепом, не реагируя на сигналы офицера, снес столб.

«Водитель не видел офицера и врезался в линии электропередачи, в результате чего обвалился столб, едва не задев офицера и не ударив патрульную машину», — сообщила полиция Куквилля.

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Полицейский едва успел уклониться от высоковольтных проводов, после чего со столба посыпался ливень искр. В комментариях к видео люди предположили, что водитель грузовика, вероятно, смотрел фильм, пока полицейский сигналил ему фонарем и усердно размахивал флагом.

Источник: Officers.com

Фото: YouTube

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