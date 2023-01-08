Мощному пикапу с большим трудом покорилась небольшая канава (видео)

Водитель смог преодолеть препятствие лишь с третьего раза.

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В США автомобилист на Форде пытался срезать дорогу через небольшой ров, но сделать это ему удалось только совсем не щадя автомобиль.

Сначала водитель уперся в бордюр бампером, затем врезался в поребрик под смех снимавших видео. И только с третьей попытки он смог набросить бампер над преградой и выбраться из канавы.

«Держу пари, что передняя часть, рама, радиатор и дюжина других вещей просто были раздавлены. Весь двигатель просто разрушится, если вытечет охлаждающая жидкость и/или масло. Этот грузовик будет олицетворять аббревиатуру FORD (найден мертвым на дороге — Found On Road Dead)», — написал один из комментаторов в соцсетях.

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Источник: Reddit

Фото: Reddit