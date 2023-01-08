Мощному пикапу с большим трудом покорилась небольшая канава (видео) — журнал За рулем

Мощному пикапу с большим трудом покорилась небольшая канава (видео)

Водитель смог преодолеть препятствие лишь с третьего раза.

Материалы по теме
Фура на полном ходу влетает в оборванные ЛЭП (видео)

В США автомобилист на Форде пытался срезать дорогу через небольшой ров, но сделать это ему удалось только совсем не щадя автомобиль.

Сначала водитель уперся в бордюр бампером, затем врезался в поребрик под смех снимавших видео. И только с третьей попытки он смог набросить бампер над преградой и выбраться из канавы.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

«Держу пари, что передняя часть, рама, радиатор и дюжина других вещей просто были раздавлены. Весь двигатель просто разрушится, если вытечет охлаждающая жидкость и/или масло. Этот грузовик будет олицетворять аббревиатуру FORD (найден мертвым на дороге  — Found On Road Dead)», — написал один из комментаторов в соцсетях.

Источник: Reddit

Фото: Reddit

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки
Мешает ли грязь или снег распознавать номера машин?
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров645
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: