Мощному пикапу с большим трудом покорилась небольшая канава (видео)

В США автомобилист на Форде пытался срезать дорогу через небольшой ров, но сделать это ему удалось только совсем не щадя автомобиль.
Сначала водитель уперся в бордюр бампером, затем врезался в поребрик под смех снимавших видео. И только с третьей попытки он смог набросить бампер над преградой и выбраться из канавы.
«Держу пари, что передняя часть, рама, радиатор и дюжина других вещей просто были раздавлены. Весь двигатель просто разрушится, если вытечет охлаждающая жидкость и/или масло. Этот грузовик будет олицетворять аббревиатуру FORD (найден мертвым на дороге — Found On Road Dead)», — написал один из комментаторов в соцсетях.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Reddit
Фото: Reddit
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.