О мореходных качествах Рено никто не подозревал (видео)

Автомобиль показал себя в условиях наводнения.

Материалы по теме Нет времени на пробки: водитель действует жестко (видео)

В Бразилии случилось большое ненастье, и улицы затопило. В интернет попало видео, как водитель кроссовера Reno KWID наехал на водную преграду, но дальнейший ход событий всех удивил.

Грязная вода подхватила внедорожник и понесла по улице. Казалось, что у автовладельца, сидевшего за рулем, уже нет шансов.

Во время заплыва водитель не отпускал газ, надеясь, что повезет. Передние колеса, видимо, все-таки касались поверхности, а корма кроссовера держалась на воде. Спустя какое-то время сцепление с дорогой восстановилось, и водитель вырулил на дорогу. Удивительно, что мотор при этом не заглох.

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Источник: El Pais

Фото: YouTube