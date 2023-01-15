Одна из западных марок автомобилей отключила россиянам приложение

Немецкая компания Porsche лишила пользователей из РФ мобильного приложения. Теперь некоторыми функциями автомобиля невозможно воспользоваться удаленно. Об этом сообщил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
«Я общался с дилерами Porsche и они мне сказали, что приложение не работает. Но официальных писем на этот счет не было», — сказал Мосеев.
В то же время официальные приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService продолжают функционировать, поделились в дилерском холдинге «Автодом».
Приложение My Porsche позволяло разблокировать и блокировать двери, включать отопление в салоне, синхронизировать автомобиль со смартфоном и т.д.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Газета.ру
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.