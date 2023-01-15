Одна из западных марок автомобилей отключила россиянам приложение

Это произошло в Новый Год.

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Немецкая компания Porsche лишила пользователей из РФ мобильного приложения. Теперь некоторыми функциями автомобиля невозможно воспользоваться удаленно. Об этом сообщил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Я общался с дилерами Porsche и они мне сказали, что приложение не работает. Но официальных писем на этот счет не было», — сказал Мосеев.

В то же время официальные приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService продолжают функционировать, поделились в дилерском холдинге «Автодом».

Приложение My Porsche позволяло разблокировать и блокировать двери, включать отопление в салоне, синхронизировать автомобиль со смартфоном и т.д.

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Источник: Газета.ру

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