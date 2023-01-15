За эту зимнюю забаву можно получить уголовное наказание

В лучшем случае — грозит штраф 1000 рублей.

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Водитель, который решит привязать к машине «ватрушку» или сани, рискует понести суровое наказание. Какое именно — рассказал автоюрист Сергей Смирнов.

За перевозку людей вне кабины штрафуют на 1000 рублей, но это не единственное наказание, угрожающее нарушителю, говорит юрист.

В России запрещено эксплуатировать оборудование, не предусмотренное конструкцией транспортного средства. Поэтому использование «тюбинга» повлечет предупреждение или штраф 500 рублей. Однако бывает и более существенная кара.

«Последствия будут достаточно серьезными, если это приведет к причинению вреда здоровью. В этом случае водителя могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести», — сказал Смирнов.

Если пассажир ватрушки получит тяжкий вред, может последовать уголовное наказание для водителя, а если погибнет — уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств гарантировано (статья 264 УК РФ).

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Источник: Радио Спутник

Фото: YouTube