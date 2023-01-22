Как индийская Mahindra Hummer спасала — видео — журнал За рулем

Как индийская Mahindra Hummer спасала — видео

Удивительно, как автомобиль с таким большим клиренсом, как у H2, умудрился застрять на мелководье.

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Большинство людей думают, что Hummer H2 — один из лучших внедорожников в мире. Однако это не так. Несмотря на родословную, мощный мотор и размеры, это, скорее, паркетник.

Если придется действительно ездить по бездорожью, то лучше предпочесть Ниву, УАЗ или Mahindra Major, который сделан на базе Jeep CJ3B.

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В видео видно, что тяжелый Hummer H2 застрял на мелководье, которое, казалось бы, должен был преодолеть без проблем. Виной всему, видимо, скользкие речные валуны. Система полного привода не помогла.

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К счастью, на помощь пришел внедорожник Махиндра. Водитель прицепил американский автомобиль и, сдавая назад, вытянул его из речной ловушки.

Mahindra намного меньше Хаммера, и двигатель у него не самый мощный. Но этот автомобиль легкий, имеет большой дорожный просвет и блокировку дифференциала. Кроме того, Mahindra в видео оснащен шинами, которые гораздо лучше подходят для бездорожья, чем те, что установлены на Hummer.

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Фото, видео: YouTube

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