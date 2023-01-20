Власти Туркмении пересадят на Aurus?

Глава Минпромторга Республики Татарстан Олег Коробченко считает, что автомобили российского люкс-бренда Aurus вполне могут пополнить премиальный автопарк Туркмении. На экспорт он предложил отправлять как бронированные машины, так и обычные седаны.
«Сегодня утром, когда мы ехали сюда на форум, нас обогнал большой кортеж Мерседесов. Я еду и думаю, почему они ездят на Мерседесах? Хотя Aurus гораздо качественнее, полностью импортозамещенный, производится в России, дружественной Туркменистану стране. И он гораздо лучше. Я тоже за Aurus», — отметил Коробченко, принимающий участие в туркмено-российском бизнес-форуме.
Он пообещал по возвращении в Татарстан обсудить эту инициативу с руководством предприятия Aurus. По его мнению, они смогут подготовить для властей Туркмении предложение, «от которого нельзя отказаться».
В 2023 году Aurus планирует изготовить 200 внедорожников Komendant. Минимальная цена автомобиля составит 33,7 млн рублей.
Источник: Прайм
Фото: АГН «Москва»
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