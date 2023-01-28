Оранжевое настроение: такого вы от байкеров точно не ждали!

Некоторые верят, что новогодняя магия остается с тобой на весь год — недаром ведь существует поговорка «Как встретишь Новый год, так его и проведешь»...

Материалы по теме Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер

Видимо, взяв на вооружение этот тезис, участники петербургского клуба любителей мотоциклов Ural организовали в Северной столице так называемую «Операцию Мандарин». В преддверии праздников ребята устроили прохват по городу на нескольких брутальных мотоциклах с коляской.

И не просто прохват — парни раздавали водителям мандарины! «Было очень приятно видеть, как лица людей меняются от суровой славянской мины до искренней радости и удивления», — рассказал автор видео.

Видео: YouTube / Uralling. Stepnoy_volk's blog