3 причины, почему механический стеклоподъемник безопаснее — журнал За рулем

3 причины, почему механический стеклоподъемник безопаснее

А вы давно встречали машину «на веслах»? Так обычно называют в народе ручные стеклоподъемники.

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Механические стеклоподъемники еще не ушли в прошлое, хотя кнопочный комфорт почти полностью вытеснил их из жизни автомобилистов. Конечно, регулировать стекло одним нажатием приятнее, но как с безопасностью?

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин назвал несколько неочевидных преимуществ уходящей технологии.

3 причины, почему механический стеклоподъемник безопаснее

Во-первых, в аварии или если машина уходит под лед, порой, приходится покидать салон/кабину через окно. И в этом случае шанс спастись с помощью древней крутилки гораздо выше, чем рассчитывать на работоспособность электрики в разбитом или затопленном автомобиле.

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Во-вторых. Да, механика может сломаться. Но если в дождь или зимой вы вдруг поймете, что окно, которое вы открыли возле паркомата, почему-то не желает закрываться, то проклятий на голову всех этих микропроцессоров посыплется немало. Ручной привод себе подобных фокусов не позволяет.

В-третьих, ручной привод никогда вам ничего не прищемит и не зажмет. Ребенок, оставленный в машине с механикой, никогда не перекроет себе свежий воздух, нажимая все кнопки подряд.

Фото: YouTube

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