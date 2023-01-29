3 причины, почему механический стеклоподъемник безопаснее

Механические стеклоподъемники еще не ушли в прошлое, хотя кнопочный комфорт почти полностью вытеснил их из жизни автомобилистов. Конечно, регулировать стекло одним нажатием приятнее, но как с безопасностью?
Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин назвал несколько неочевидных преимуществ уходящей технологии.
Во-первых, в аварии или если машина уходит под лед, порой, приходится покидать салон/кабину через окно. И в этом случае шанс спастись с помощью древней крутилки гораздо выше, чем рассчитывать на работоспособность электрики в разбитом или затопленном автомобиле.
Во-вторых. Да, механика может сломаться. Но если в дождь или зимой вы вдруг поймете, что окно, которое вы открыли возле паркомата, почему-то не желает закрываться, то проклятий на голову всех этих микропроцессоров посыплется немало. Ручной привод себе подобных фокусов не позволяет.
В-третьих, ручной привод никогда вам ничего не прищемит и не зажмет. Ребенок, оставленный в машине с механикой, никогда не перекроет себе свежий воздух, нажимая все кнопки подряд.
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Фото: YouTube
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