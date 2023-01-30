Специалистов для КАМАЗа подготовит столичный Политех

Московский Политех и ИЦ «КАМАЗ» обсудили планы по ключевым направлениям сотрудничества в 2023 году. В частности, исполнительный директор Инновационного центра «КАМАЗ» Алексей Горбатовский отметил востребованность специалистов, обладающих компетенциями в 1D-моделировании.
А также имеющих опыт работы в программных продуктах, которые используются для разработки элементов мехатронных систем и создания моделей имитации движения транспортных средств.
Госпрограмма поддержки университетов «Приоритет 2030», участником которой является Политех, предлагает схему по подготовке совместных проектов, новых кадров и созданию технологий будущего.
В университете работает инженерная школа электротранспорта, созданная в сотрудничестве с крупнейшими российскими компаниями в области автомобилестроения. Общение с производственниками по системе «погружения» позволяет заметно повысить уровень и практическую подготовку специалистов.
Одной из задач сотрудничества стало создание новых образовательных материалов.
Предприятию необходимы специалисты, которые сразу после получения диплома вольются в трудовую деятельность. Они должны быть подготовлены и знать, какие процессы происходят на предприятии, и понимать, что именно они должны делать.
Справка
Инновационный центр «КАМАЗ» — дочерняя организация ПАО «КАМАЗ», основными направлениями деятельности которой являются разработки интеллектуальных транспортных систем, автономных автомобилей, средств оптимизации систем управления транспортными средствами и т.д.
- Автомобилями Evolute теперь можно управлять со смартфона.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Политех
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023