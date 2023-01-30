Специалистов для КАМАЗа подготовит столичный Политех

На встрече заводчан с вузовцами стороны обсудили сотрудничество по научно-технологическим и инжиниринговым проектам.

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Московский Политех и ИЦ «КАМАЗ» обсудили планы по ключевым направлениям сотрудничества в 2023 году. В частности, исполнительный директор Инновационного центра «КАМАЗ» Алексей Горбатовский отметил востребованность специалистов, обладающих компетенциями в 1D-моделировании.

А также имеющих опыт работы в программных продуктах, которые используются для разработки элементов мехатронных систем и создания моделей имитации движения транспортных средств.

Госпрограмма поддержки университетов «Приоритет 2030», участником которой является Политех, предлагает схему по подготовке совместных проектов, новых кадров и созданию технологий будущего.

В университете работает инженерная школа электротранспорта, созданная в сотрудничестве с крупнейшими российскими компаниями в области автомобилестроения. Общение с производственниками по системе «погружения» позволяет заметно повысить уровень и практическую подготовку специалистов.

Одной из задач сотрудничества стало создание новых образовательных материалов.

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Предприятию необходимы специалисты, которые сразу после получения диплома вольются в трудовую деятельность. Они должны быть подготовлены и знать, какие процессы происходят на предприятии, и понимать, что именно они должны делать.

Справка

Инновационный центр «КАМАЗ» — дочерняя организация ПАО «КАМАЗ», основными направлениями деятельности которой являются разработки интеллектуальных транспортных систем, автономных автомобилей, средств оптимизации систем управления транспортными средствами и т.д.



Источник: Политех



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