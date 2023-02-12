Виновник аварии случайно оставил на месте ДТП номер для связи

В результате нарушитель остался еще и без прав.

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В Санкт-Петербурге водитель совершил наезд на три припаркованных автомобиля (Ладу, Хонду и Рено), а затем скрылся с места аварии. Вроде бы довольно обычная ситуация, если бы не одно «но». С автомобиля виновника происшествия отвалился государственный регистрационный знак, который и был обнаружен потерпевшими на месте ДТП.

Обладателя номера, конечно, нашли. Он признал вину и сказал, что удар он почувствовал, но в темноте не понял, во что уперся. Так как в ДТП ранее не попадал, уехал «на автомате», в шоковом состоянии.

Мировой суд назначил ему наказание в виде лишения права управления на 1 год за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 КоАП.

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Источник: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Фото: volga.news