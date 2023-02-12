Виновник аварии случайно оставил на месте ДТП номер для связи — журнал За рулем

Виновник аварии случайно оставил на месте ДТП номер для связи

В результате нарушитель остался еще и без прав.

Материалы по теме
Приложение предупредило о ДТП за секунду до столкновения

В Санкт-Петербурге водитель совершил наезд на три припаркованных автомобиля (Ладу, Хонду и Рено), а затем скрылся с места аварии. Вроде бы довольно обычная ситуация, если бы не одно «но». С автомобиля виновника происшествия отвалился государственный регистрационный знак, который и был обнаружен потерпевшими на месте ДТП.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Обладателя номера, конечно, нашли. Он признал вину и сказал, что удар он почувствовал, но в темноте не понял, во что уперся. Так как в ДТП ранее не попадал, уехал «на автомате», в шоковом состоянии.

Мировой суд назначил ему наказание в виде лишения права управления на 1 год за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 КоАП.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Фото: volga.news

Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров104
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: