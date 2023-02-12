Найдены по-настоящему доступные автомобили

Для поисков блогер Андрей Siberian beard Борода отправился на авторынок Красноярска. Была задача подобрать машину под формат «не роскошь, а средство передвижения».
Изначально были предположения, что лидирующими вариантами станут Лады (Калина, Приора, Самара). Но у продавцов нашлись и другие варианты.
К примеру, Honda Partner. На ценнике значилась сумма в 225 тысяч, но с припиской «торг».
В поле зрения попала и Honda Logo за 199 тысяч с двигателем 1,3. Продавец обозначил машину как «женский вариант», удобный для новичков и городской езды. Еще один отмеченный плюс — доступность запчастей, и в плане цен, и в плане присутствия на рынке. А вот с «европейцами» могут быть проблемы, заключил продавец.
Еще один вариант — Toyota Tercel (Corolla). Такие машины встречаются и по цене ниже 200 тысяч.
После похода по рынку блогер заключил, что не стал бы ничего брать, а предпочел бы поискать машину в интернете, так как там встречаются предложения из частных рук в более хорошем состоянии. Того же мнения и продавцы на рынке.
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Источник: ngs24
Фото: ngs24, «За рулем»