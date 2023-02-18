Машина не заводится? 5 чисто зимних причин

Несколько причин возможных неисправностей назвал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Топливо решило покапризничать
Что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно).
Действенный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут. Это всего лишь средства профилактики, но не лечения.
Моторное масло на морозе загустело
Да так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство такое же, как в предыдущем пункте. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если не очень торопитесь.
Сбоят свечи накаливания
У дизельной машины это проявляется особенно часто. Многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем все сразу — хуже не будет.
Подсела батарея
Лечение: подзарядить, «прикурить» от другой машины, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. А может, просто пришло время ее заменить?
Забита выхлопная труба
Это может быть вызвано чисто зимними обстоятельствами: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».
Существуют и демисезонные причины, подробно о них рассказано здесь.
- Почему не стоит заправлять бак под завязку — об этом тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023