Машина не заводится? 5 чисто зимних причин

Если у машины не пускается мотор, нынешний автомобилист обычно хватается за мобильник. А иногда стоит просто немного подумать.

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Несколько причин возможных неисправностей назвал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Топливо решило покапризничать

Что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно).

Действенный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут. Это всего лишь средства профилактики, но не лечения.

Моторное масло на морозе загустело

Да так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство такое же, как в предыдущем пункте. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если не очень торопитесь.

Сбоят свечи накаливания

У дизельной машины это проявляется особенно часто. Многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем все сразу — хуже не будет.

Подсела батарея

Лечение: подзарядить, «прикурить» от другой машины, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. А может, просто пришло время ее заменить?

Забита выхлопная труба

Это может быть вызвано чисто зимними обстоятельствами: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».

Существуют и демисезонные причины, подробно о них рассказано здесь.

Почему не стоит заправлять бак под завязку — об этом тут.



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