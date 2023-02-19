Полиция пересаживается на спорткары

Причем выглядеть они будут как гражданские автомобили.

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В США зафиксировали увеличение количества случаев агрессивного вождения, и полиция решила для борьбы с этим усилить патрулирование на «гражданских» машинах (без полицейской цветографической схемы).

А чтобы было проще догнать нарушителей, будут применять маслкары: в полицию Флориды поступили Ford Mustang GT, ожидаются также Dodge Challenger.

В департаменте говорят, что будут ловить нарушителей скоростного режима, и в первую очередь не ради сбора штрафов в казну, а для профилактики грубых нарушений.

При этом не все поддерживают такую политику: профессор по связям между полицией и обществом в одном из университетов Флориды считает, что машины без цветографической схемы подорвут доверие к силовикам, и, кроме того, могут активизироваться преступники, выдающие себя за полицейских.

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Источник: Quto

Фото: Ford