Как ни странно, вмешался языковой барьер.

На фотографиях или видео из Японии (в фильмах, например) можно увидеть, что в светофорах вместо привычного нам зеленого сигнала красуется синий. Почему так?

Для японцев когда-то зеленый и синий цвета обозначались одним и тем же прилагательным аоi (青い), которое применялось вообще к любому холодному цвету.

Это не говорит о том, что люди их не различали. В природе синий цвет встречается редко, поэтому у многих народов и не было необходимости в отдельном слове для него.

Позже японцы придумали слово midori (緑) для обозначения зеленого, а для синего, соответственно, оставалось аоi (青い). Но люди настолько привыкли к старым порядкам, что продолжали называть последним словом и синий, и зеленый, что и привело к путанице: японцы называли зеленый сигнал светофоров, появившихся в 1930-х, аоi (青い), или синий.

В результате в 1973 году правительство Японии, оставив попытки научить людей называть цвета правильно, распорядилось во всех светофорах применять цвет аоi (青い), то есть синий.

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Источник: Лайфхакер

Фото: Wikimedia Commons