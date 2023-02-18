Разбил дорожную камеру? Получи срок! — журнал За рулем

Разбил дорожную камеру? Получи срок!

Житель Набережных Челнов набросился на комплекс фиксации с топором и угрожал оператору.

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Прошлой осенью житель Набережных Челнов, двигаясь в нетрезвом состоянии по дороге в Агрызском районе Татарстана, увидел на обочине камеру (комплекс фиксации нарушений), остановился и разбил ее топором.

Оператор камеры пытался ее спасти, но автомобилист начал размахивать топором. В итоге травм он никому не нанес — пострадала только камера.

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Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

Когда дело дошло до судебного разбирательства, судья назначил челнинцу наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.

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Источник: Quto

Фото: depositphotos

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