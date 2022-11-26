За сколько метров камеры «видят» автомобиль: все зависит от типа устройства

Поможет ли сброшенная перед камерой скорость не получить «письмо счастья»?

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Как правило, водители нажимают на педаль тормоза и корректируют скорость после того, как видят предупреждающий знак о приближении к камере.

Такие знаки устанавливаются за 150–200 метров до самого комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

При этом дальность действия приборов бывает разной. Большинство из камер, установленных на российских дорогах, работают по доплеровскому принципу. Они оснащены излучателем и радиолокационным приемником. В зависимости от типа объектива камера может «видеть» на 100–300 метров.

На многополосных дорогах установлены более продвинутые комплексы «Стрелка». Они способны распознать тип автомобиля на расстоянии 250–300 метров, но конкретное авто камера снимет лишь на расстоянии в 50 метров.

Другой принцип работы имеют измерители скорости, оснащенные лазерными излучателями. Ими снабжены экипажи ГИБДД. «Видеть» машину они могут и за 500 метров, а вот привязать скорость к конкретному автомобилю приборы способны на гораздо меньшем расстоянии.

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Источник: АиФ

Фото: АГН «Москва»