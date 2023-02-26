Практичный, как УАЗ: новый салон Jeep можно мыть из шланга — журнал За рулем

Практичный, как УАЗ: новый салон Jeep можно мыть из шланга

Сиденья и напольное покрытие предлагаются отдельно.

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Многие наверняка помнят, что раньше у УАЗов был не очень комфортный, но весьма практичный салон, где отсутствовали ковры или ткани. Все это можно было легко помыть из шланга без ущерба для автомобиля.

Вот и для Jeep теперь доступен такой салон. Команда Jeep Performance Parts разработала два аксессуара, которые можно заказать для модели Wrangler: сиденья и напольное покрытие.

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Практичный, как УАЗ: новый салон Jeep можно мыть из шланга

Сиденья покрыты прочным винилом Katzkin, обеспечивающим защиту от воды, плесени, потертостей, разрывов и выцветания. На черной обивке может быть нанесена вышивка с решеткой Wrangler. Стоимость сидений 1695 долларов (примерно 127 тысяч рублей).

Практичный, как УАЗ: новый салон Jeep можно мыть из шланга

Напольное покрытие, тоже черное, помимо влагозащиты и прочной поверхности обеспечивает также звукоизоляцию. Попавшая в салон случайно или специально (при мойке) вода легко удаляется: предусмотрены сливные пробки. Цена такого пола начинается от 750 долларов (56 тысяч рублей).

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Источник: carscoops

Фото: jeep

Видео: carscoops

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