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У SWM появился официальный дистрибьютор в России. Объявлены сроки поставки машин

Дистрибьютор организует продажи и обслуживание и гарантийный ремонт машин китайского бренда.

За РулемТри модели SWM встали на конвейер «Автотора»

Группа компаний «Обухов» стала эксклюзивным дистрибьютором автомобильного бренда SWM в России и будет официально представлять бренд, обеспечивать поставки новых автомобилей, организацию их сервисного обслуживания и гарантийную поддержку.

Автомобили китайской марки SWM выпускают на Калининградском заводе «Автотор» методом крупноузловой сборки.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Дистрибьютор уже заключил дилерские договора во всех крупных городах России. Подписано более 40 дилерских соглашений, до конца года дилеров станет уже 50.

Модельная линейка бренда в России на первом этапе будет представлена тремя кроссоверами: G01, G01F и G05 Pro.

Первые автомобили SWM поступят к дилерам уже в конце мая - начале июня текущего года.

За Рулем

Источник: ГК «Обухов»

Фото: SWM

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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