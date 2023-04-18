У SWM появился официальный дистрибьютор в России. Объявлены сроки поставки машин
Группа компаний «Обухов» стала эксклюзивным дистрибьютором автомобильного бренда SWM в России и будет официально представлять бренд, обеспечивать поставки новых автомобилей, организацию их сервисного обслуживания и гарантийную поддержку.
Автомобили китайской марки SWM выпускают на Калининградском заводе «Автотор» методом крупноузловой сборки.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Дистрибьютор уже заключил дилерские договора во всех крупных городах России. Подписано более 40 дилерских соглашений, до конца года дилеров станет уже 50.
Модельная линейка бренда в России на первом этапе будет представлена тремя кроссоверами: G01, G01F и G05 Pro.
Первые автомобили SWM поступят к дилерам уже в конце мая - начале июня текущего года.
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Источник: ГК «Обухов»
Фото: SWM
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