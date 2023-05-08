Вот что нужно сделать с зимними шинами сразу после переобувки
Не беда, полагает эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Ведь дошиповать шину можно и самостоятельно.
Конечно, такую услугу предлагают шиномонтажные мастерские, но всегда интереснее сделать это своими силами.
Заниматься дошиповкой лучше весной, когда спрос на приспособления и расходники падает, а вместе с ним и цены.
Перед покупкой ремонтных шипов необходимо измерить глубину отверстий. Шипы не должны сильно выпирать из протектора – достаточно выступа на 0,5 мм. Если шины изношены неравномерно, приходится покупать шипы двух размеров.
Перед установкой шина должна быть сухой и чистой, ремонтные шипы лучше устанавливать на клей, предварительно очистив посадочные отверстия в протекторе.
Неплохой результат дает самовулканизирующийся клей, предназначенный для приклеивания заплат на шины.
Подробнее о том, что еще делают водители с зимними шинами, читайте в нашем материале.
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