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Какой автобокс самый узнаваемый в РФ? Неожиданный (или нет?) ответ

В рейтинге популярности лидирует самый дорогой бренд, причем не присутствующий в России.

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В преддверии отпускного сезона аналитическое агентство «Автостат» провело интересный опрос. Респондентам было предложено выбрать из списка брендов автобоксов тот, который они узнали бы на улице.

Опрос показал, что почти 2/3 автовладельцев (62,4%) не знают ни одной марки автобоксов. А среди тех, которые хоть кем-то различимы, лидирует европейский бренд Thule – 14,6% голосов. Отметим, что из представленных это самый дорогой бренд и, более того, уже не присутствующий в России.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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В первую тройку вошли: российский Lux (8,9%) и еще один европейский бренд Taurus (6,2%).

Остальные места в топ-10 по понятным причинам заняты российскими брендами, которые по популярности почти не разнятся между собой: «ЕвроДеталь», «Атлант», Junior, Koffer, Yuago, Level, ATEK.

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Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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