#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Полицейский закурил и сжег три патрульных машины

Он решил очистить машину от битума, закурил и слишком увлекся…

За РулемАвтомат — почти вечный! Назван очень надежный кроссовер за 1,5 млн рублей

На днях в служебном гараже полиции Кирова имело место пренеприятнейшее событие. Заступивший на дежурство 24 сентября замкомандира взвода капитан Сергей Кривошеин решил потратить время с пользой. Но что-то пошло не так.

Дело в том, что Кривошеин решил почистить один из автомобилей, кузов которого оказался испачкан в битуме. В процессе он закурил, а увлекшись, не заметил, что плохо потушил окурок.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Словом, очищенная от битума машина радовала глаз недолго – в гараже начался пожар. Капитан Кривошеин попытался самостоятельно бороться с огнем, но лишь получил сильные ожоги кистей рук.

За Рулем

Подоспевшие пожарные за час потушили возгорание, однако в результате полностью сгорели две служебные легковушки Skoda и один внедорожник УАЗ Патриот. Замкомандира взвода госпитализирован, а после выписки его ждет неприятное разбирательство.

Источник: Baza

Фото: VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 550
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0