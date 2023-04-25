Полицейский закурил и сжег три патрульных машины

Он решил очистить машину от битума, закурил и слишком увлекся…

На днях в служебном гараже полиции Кирова имело место пренеприятнейшее событие. Заступивший на дежурство 24 сентября замкомандира взвода капитан Сергей Кривошеин решил потратить время с пользой. Но что-то пошло не так.

Дело в том, что Кривошеин решил почистить один из автомобилей, кузов которого оказался испачкан в битуме. В процессе он закурил, а увлекшись, не заметил, что плохо потушил окурок.

Словом, очищенная от битума машина радовала глаз недолго – в гараже начался пожар. Капитан Кривошеин попытался самостоятельно бороться с огнем, но лишь получил сильные ожоги кистей рук.

Подоспевшие пожарные за час потушили возгорание, однако в результате полностью сгорели две служебные легковушки Skoda и один внедорожник УАЗ Патриот. Замкомандира взвода госпитализирован, а после выписки его ждет неприятное разбирательство.

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Источник: Baza

Фото: VK