Опасный груз: дальнобойщик обратился к водителям легковушек

Подумайте дважды, прежде чем встраиваться перед фурой и заставлять ее тормозить.

Простой дальнобойщик записал видеообращение к владельцам легковых автомобилей и выложил его в Сеть. Суть его проста и, можно сказать, традиционна для подобных видео: предостеречь водителей от резкого встраивания перед многотонным грузовиком.

Но аргументация интересная и достойная внимания. Начав видеообращение снаружи грузовика, затем водитель забирается в полуприцеп и показывает его содержимое.

«Вы, когда подрезаете фуру, вы же не знаете, что внутри», – говорит шофер. В этот момент в кадре колесные пары для железнодорожных вагонов.

Дальнобойщик говорит, что даже если такой груз очень надежно закрепить, при аварии или экстренном торможении он все равно рискует ударить в кабину грузовика сзади или, чего хуже, выкатиться на дорогу.

Последствия такого развития событий даже не хочется представлять.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK