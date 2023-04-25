Опасный груз: дальнобойщик обратился к водителям легковушек
Простой дальнобойщик записал видеообращение к владельцам легковых автомобилей и выложил его в Сеть. Суть его проста и, можно сказать, традиционна для подобных видео: предостеречь водителей от резкого встраивания перед многотонным грузовиком.
Но аргументация интересная и достойная внимания. Начав видеообращение снаружи грузовика, затем водитель забирается в полуприцеп и показывает его содержимое.
«Вы, когда подрезаете фуру, вы же не знаете, что внутри», – говорит шофер. В этот момент в кадре колесные пары для железнодорожных вагонов.
Дальнобойщик говорит, что даже если такой груз очень надежно закрепить, при аварии или экстренном торможении он все равно рискует ударить в кабину грузовика сзади или, чего хуже, выкатиться на дорогу.
Последствия такого развития событий даже не хочется представлять.
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Источник: Дальнобойщики
Фото: скриншот видео VK
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