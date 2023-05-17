Во все легкие: полиция накрыла секретную плантацию конопли
В одном из отдаленных районов Магадана на территории промзоны полиция обнаружила целую плантацию конопли, расположенную в четырех специально оборудованных грузовых контейнерах.
Ее владельцами оказались 38-летний ранее судимый местный житель и 46-летний гость колымской столицы. У «аграриев» изъяли 86 кустов конопли и 473 грамма марихуаны.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По имеющимся сведениям, сообщники могут быть причастны также к незаконному обороту запрещенных веществ.
Следствие возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Источник: МВД Медиа
Фото: depositphotos.com
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