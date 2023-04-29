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Цены на запчасти для корейских машин вырастут

Это станет следствием санкций, введенных Сеулом.

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После принятия властями Южной Кореи решения о расширении списка товаров, которые нельзя отправлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения, эксперты предрекают рост цен на запчасти. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, подорожание составит примерно 25%. При этом он отметил, что совсем с российского рынка они не исчезнут.

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«Запчасти пойдут в Россию какими-то кривыми путями, пока будут такие коридоры. Платить будут тоже не напрямую, соответственно, подорожание произойдет минимум на 15-20%, а может быть и более. Возможно, некоторые оригинальные запчасти, которым нет замены, с ними возникнут затруднения», – объяснил эксперт.

Особые проблемы с запчастями Хайцеэр видит для заказов, где понадобится уникальный код транспортного средства.

В целом эксперт считает решение Южной Кореи по санкциям «болезненным, так как это касается не только запчастей, но и автомобилей».

Источник: Говорит Москва

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