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Южная Корея расширила ограничения по экспорту в Россию и Белоруссию

Всего они коснутся 798 позиций, в том числе запчастей.

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Сеул решил расширить список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение у правительства, с 57 до 798 позиций, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Постановление вступит в силу с 28 апреля. Компаниям, получившим разрешение на экспорт до 27 апреля, не придется подавать документы заново, но со следующего дня уже будут действовать новые правила. Необходимые для изменений законодательные процедуры были проведены еще 24 февраля.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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В добавленные 741 позицию вошло промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, электронное оборудование, проводники и квантовые компьютеры, детали для них и т. д. По заявлению ведомства, высока вероятность использования этих товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях.

По каждой из позиций, вошедших в ограничительный список, заявку будут рассматривать отдельно в каждом конкретном случае и в виде исключения (возможно) разрешать экспорт. Какие именно документы необходимы для получения такого разрешения, в ведомстве не уточнили.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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