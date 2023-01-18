Облик едва ли можно счесть окончательным, но за прошлый год в институте уже построили ходовой образец, сообщает источник. Машина позиционируется как спортивный электрокар.
Отличительной его особенностью называется собственная белорусская компонентная база, в которую входят асинхронные электродвигатели (без импортных постоянных магнитов), силовая электроника, электроника управления батареей.
Помимо спорткара в прошлом году в институте собрали по одному образцу каркасно-панельной электромашины грузоподъемностью до тонны (вероятно, речь о развозном грузовичке) и перспективного грузовика МАЗ. Последний уже готовят к серийному выпуску, а остальные — к переводу в мелкосерийное производство.
Отметим, что ОИМ проектирует и испытывает технику МАЗа, БЕЛАЗа, МТЗ, Гомсельмаша, АМКОДОРа, а также сотрудничает с российскими АВТОВАЗом и производителем спецавтомобилей «ШвабеСпецАвто».
Источник: МАЗ
Фото: МАЗ
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