Белоруссия запускает собственный легковой автомобиль — первые изображения — журнал За рулем

Белоруссия запускает собственный легковой автомобиль — первые изображения

Показанная на рендере машина разработана в белорусском Объединенном институте машиностроения (ОИМ).

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Облик едва ли можно счесть окончательным, но за прошлый год в институте уже построили ходовой образец, сообщает источник. Машина позиционируется как спортивный электрокар.

Отличительной его особенностью называется собственная белорусская компонентная база, в которую входят асинхронные электродвигатели (без импортных постоянных магнитов), силовая электроника, электроника управления батареей.

Белоруссия запускает собственный легковой автомобиль — первые изображения

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Помимо спорткара в прошлом году в институте собрали по одному образцу каркасно-панельной электромашины грузоподъемностью до тонны (вероятно, речь о развозном грузовичке) и перспективного грузовика МАЗ. Последний уже готовят к серийному выпуску, а остальные — к переводу в мелкосерийное производство.

Отметим, что ОИМ проектирует и испытывает технику МАЗа, БЕЛАЗа, МТЗ, Гомсельмаша, АМКОДОРа, а также сотрудничает с российскими АВТОВАЗом и производителем спецавтомобилей «ШвабеСпецАвто».

Источник: МАЗ

Фото: МАЗ

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