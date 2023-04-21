Япония запретит поставки в Россию подержанных автомобилей

Произойдет это при расширении эмбарго G7.

В случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, Япония может запретить поставки подержанных автомобилей, которые в настоящее время являются одной из главных статей экспорта в Россию.

Сейчас Япония не поставляет в Россию «роскошные» автомобили, стоимостью более 6 млн иен (около 45 тыс. долларов).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Если эмбарго будет расширено, экспорт машин полностью прекратится, в том числе и подержанных. Это ударит и по японской экономике. Сообщается, что под санкции также могут попасть автомобильные шины, косметика и одежда.

О том, что чиновники из стран G7 обсуждают возможность полного запрета на большую часть экспорта в РФ в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита Группы семи в Хиросиме, ранее написало агентство Bloomberg.

При этом обсуждается несколько исключений, которые, вероятно, будут распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.

Представители G7 рассчитывают, что к ограничительной мере присоединятся все члены Евросоюза. Однако в РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС