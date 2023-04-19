Цены на авто: любопытная тенденция на российском рынке

Связана она с тем, что наш авторынок сейчас работает не так, как работал всегда, и не так, как классически работает авторынок в мире.

На российском рынке дорожают машины с пробегом, а новые автомобили становятся дешевле, говорит экономический обозреватель АЭИ «Прайм» Наталья Карнова.

За несколько месяцев новые автомобили подешевели на 5%, а подержанные, наоборот, подорожали на 20-30% в зависимости от марки.

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Связан новый тренд с тем, что новые машины очень дороги для многих, при этом большинства привычных марок нет, а если и есть, то по параллельному импорту и по заоблачным расценкам, поэтому люди обратили внимание на рынок подержанных автомобилей.

Продаж на нем всегда было больше по объему, по сравнению с новыми машинами, но сейчас стало еще больше.

По ее словам, многие официальные дилеры демонстрируют интерес к покупке и перепродаже б/у автомобилей. Поскольку поставок новых автомобилей нет, они скупают подержанные автомобили, ремонтируют, восстанавливают их и выставляют свои ценники.

Тема «раз в три года продаю старую машину и покупаю новую ушла в прошлое. Люди предпочитают ездить до последнего.

Со временем количество машин с пробегом на российском рынке будет сокращаться, а цены на них продолжат расти.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC