#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Правительство делает ставку на электромобили: список новых мерПравительство делает ставку на электромобили: список новых мер
Перечень дополнительных мер поддержки развития...
Простая красота: девушка заводит мотоцикл Иж Планета-5 (видео)Простая красота: девушка заводит мотоцикл Иж Планета-5 (видео)
Наконец-то наступила пора, когда лето, мотоцикл...
Что-то не так! Прислушиваемся к работе мотораЧто-то не так! Прислушиваемся к работе мотора
Неисправность двигателя порой можно выявить по...

Машины этих марок могут полностью исчезнуть из РФ уже завтра

Только один факт: за год европейские бренды потеряли в России 364 дилерских центров.

За РулемАвтодилеры взбодрились: покупатель пошел в салоны

Любопытную статистику опубликовали специалисты аналитического агентства «Автостат». Они подсчитали, что на середину апреля 2023 года в нашей стране работал 3081 автодилер, и это 123 меньше, чем было год назад.

Важная оговорка: имеются в виду официальные дилерские центры, сервисные партнеры не учитываются.

То есть принципиально количество не упало, но внутри структура поменялась значительно. Конечно, заметно прибавили «китайцы».

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
За Рулем

Стало больше и дилерских центров российских марок, к коим теперь относимы, в частности, Москвич и Evolute. На фоне новости о продаже завода Hyundai интересным выглядит легкий процентный рост среди корейских марок. Но количественно стало на шесть центров меньше.

У остальных участников рынка серьезные потери, и часто они связаны с переходом в разряд сервисных партнеров. Американцы за год потеряли 85 дилеров, японцы – 173, а европейцы – 364.

Фото: Depositphotos

Источник: Автостат

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0