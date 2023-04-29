Машины этих марок могут полностью исчезнуть из РФ уже завтра

Только один факт: за год европейские бренды потеряли в России 364 дилерских центров.

Любопытную статистику опубликовали специалисты аналитического агентства «Автостат». Они подсчитали, что на середину апреля 2023 года в нашей стране работал 3081 автодилер, и это 123 меньше, чем было год назад.

Важная оговорка: имеются в виду официальные дилерские центры, сервисные партнеры не учитываются.

То есть принципиально количество не упало, но внутри структура поменялась значительно. Конечно, заметно прибавили «китайцы».

Стало больше и дилерских центров российских марок, к коим теперь относимы, в частности, Москвич и Evolute. На фоне новости о продаже завода Hyundai интересным выглядит легкий процентный рост среди корейских марок. Но количественно стало на шесть центров меньше.

У остальных участников рынка серьезные потери, и часто они связаны с переходом в разряд сервисных партнеров. Американцы за год потеряли 85 дилеров, японцы – 173, а европейцы – 364.

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Фото: Depositphotos

Источник: Автостат