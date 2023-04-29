Машины этих марок могут полностью исчезнуть из РФ уже завтра
Любопытную статистику опубликовали специалисты аналитического агентства «Автостат». Они подсчитали, что на середину апреля 2023 года в нашей стране работал 3081 автодилер, и это 123 меньше, чем было год назад.
Важная оговорка: имеются в виду официальные дилерские центры, сервисные партнеры не учитываются.
То есть принципиально количество не упало, но внутри структура поменялась значительно. Конечно, заметно прибавили «китайцы».
Стало больше и дилерских центров российских марок, к коим теперь относимы, в частности, Москвич и Evolute. На фоне новости о продаже завода Hyundai интересным выглядит легкий процентный рост среди корейских марок. Но количественно стало на шесть центров меньше.
У остальных участников рынка серьезные потери, и часто они связаны с переходом в разряд сервисных партнеров. Американцы за год потеряли 85 дилеров, японцы – 173, а европейцы – 364.
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Фото: Depositphotos
Источник: Автостат
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