Что у него на колесах? Вы такое видели, но не догадывались… (видео)

Странные предметы, закрепленные на дисках колес у многотонной фуры... Из за вращения сложно разобрать, что это. И тем более, понять, зачем это нужно.

А ведь тут, как почти всегда в случаях с лайфхаками от дальнобойщиков, все объясняется довольно просто. Приходилось ли вам видеть на дороге разорванные в клочья покрышки от большегрузных машин?

Неполадку в пневматической тормозной системе довольно просто прозевать, если ее симптомом является одно-единственное заблокировавшееся колесо - из тех, что стоят на осях полуприцепа.

Если ваш тягач тащит груз весом в пару десятков тонн, вы запросто можете и не почувствовать, что с одним из колес что-то не так. Результатом будет полностью «убитая» покрышка - и хорошо еще, если дело окончится простой заменой, без каких-либо дорожных коллизий.

Чтобы избежать потерь времени, нервов и здоровья, дальнобойщики прикрепляют на диски колес... обычные пластиковые бутылки. Их хорошо видно в зеркала заднего вида - тем самым вы можете отследить, все ли колеса нормально вращаются.

Другие секреты, легенды и просто забавные ситуации, связанные с дальнобойщиками и их техникой - в коротком видеообзоре:

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Видео: Youtube / AUTO VIDEO