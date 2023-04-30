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Российский завод Hyundai хочет возобновить работу

Конвейер предприятия остановлен в марте 2022 года.

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Завод Hyundai в Санкт-Петербурге в 2023 году ищет возможности запустить конвейер и возобновить нормальный производственный процесс после остановки весной 2022 года.

За прошлый год найти новых поставщиков большинства комплектующих и наладить поставки через дальневосточные порты не получилось. Кроме того, учитывается и рост сроков поставки и цен деталей при таком способе доставки.

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В проблемный список входят электроника, датчики кислорода, пружины, амортизаторы, стеклоподъемники и даже крепеж.

Пресс-служба завода отказалась от комментариев.

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Источник: Деловой Петербург

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За РулемПшенин Владимир
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