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В Ливнах из-за взрыва колеса перевернулся бензовоз

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Опаснейшая авария случилась на прошлой неделе на 127 километре трассы «Орел-Тамбов» неподалеку от города Ливны. 26 апреля по этому участку автодороге двигался груженый бензовоз Volvo. Неожиданно у грузовика лопнула покрышка.

56-летний водитель сделал все, от него зависящее, но удержать многотонную махину от опрокидывания не смог.

Машина рухнула на бок, цистерна разрушилась и начался пожар. Разлитое топливо заняло обширную площадь - оно залило дорогу и участок близлежащего поля. Один из водителей-дальнобойщиков снял пожар на видео. Второй видеофрагмент, опубликованный в Сети, сделан с помощью дрона.

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Движение на участке оказалось надолго заблокировано. Сполохи плотного огня, клубы черного дыма и периодические хлопки и взрывы заставили водителей остановиться и лишь наблюдать за происходящим.

Сообщается, что в результате происшествия бензовоз сгорел полностью - иного развития событий тут невозможно и представить. А вот водитель оказался молодцом: он смог выбраться из кабины самостоятельно. Его доставили в Ливенскую ЦРБ, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Источник: Дальнобойщики

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За РулемИннокентий Кишкурно
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