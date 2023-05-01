Москвич осваивает новую продукцию

В ассортименте появится двухколесный транспорт.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов перед Московским велофестивалем сообщил, что на площадке завода «Москвич» организуют производство велосипедов. Педальные «Москвичи» должны поступить в продажу уже в 2025 году.

Происхождение техники не уточняется, но Ликсутов рассказал, что уже идет работа по созданию «своего собственного российского качественного велосипеда».

Напомним, сейчас на заводе крупноузловым методом производят перелицованные модели JAC под именами «Москвич 3» и «Москвич 3e». В планах локализация и новые модели.

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Источник: ТАСС

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»