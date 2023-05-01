Москвич осваивает новую продукцию

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За РулемРоссийский завод Hyundai хочет возобновить работу

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов перед Московским велофестивалем сообщил, что на площадке завода «Москвич» организуют производство велосипедов. Педальные «Москвичи» должны поступить в продажу уже в 2025 году.

Происхождение техники не уточняется, но Ликсутов рассказал, что уже идет работа по созданию «своего собственного российского качественного велосипеда».

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Напомним, сейчас на заводе крупноузловым методом производят перелицованные модели JAC под именами «Москвич 3» и «Москвич 3e». В планах локализация и новые модели.

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Источник: ТАСС

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

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За РулемПшенин Владимир
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