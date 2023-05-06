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Авто без задних колес проехалось по городу

ГИБДД вычислила нарушителя по видео в соцсети и «недомашину» конфисковала.

За РулемПрава не помогут — это касается каждого водителя

В Ставрополе задержали водителя, катавшегося по городу на «шестерке» без задних колес. «Поездка подобия автомобиля была прекращена на проспекте Кулакова», отметили в краевой Госавтоинспекции.

За рулем находился 22-летний житель Краснодарского края, имеющий множество штрафов за кустарную переделку транспорта.

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В этот раз в отношении гражданина составлено четыре административных протокола: за управление неисправным транспортным средством, отсутствие страховки, непристегнутый ремень безопасности и управление машиной, которая не была поставлена на учет.

В гараж «автоподелку» отправили на эвакуаторе, свидетельство о регистрации и номерные знаки изъяли, регистрацию прекратили.

Источник: Госавтоинспекция Ставрополья

Фото: скриншот видео VK

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За РулемПономарева Дарина
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