Авто без задних колес проехалось по городу
В Ставрополе задержали водителя, катавшегося по городу на «шестерке» без задних колес. «Поездка подобия автомобиля была прекращена на проспекте Кулакова», отметили в краевой Госавтоинспекции.
За рулем находился 22-летний житель Краснодарского края, имеющий множество штрафов за кустарную переделку транспорта.
В этот раз в отношении гражданина составлено четыре административных протокола: за управление неисправным транспортным средством, отсутствие страховки, непристегнутый ремень безопасности и управление машиной, которая не была поставлена на учет.
В гараж «автоподелку» отправили на эвакуаторе, свидетельство о регистрации и номерные знаки изъяли, регистрацию прекратили.
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Источник: Госавтоинспекция Ставрополья
Фото: скриншот видео VK
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